黃喬歆（右）爆料姊姊Apple的算命老師就是男友介紹。（中天綜合台台提供）

小鐘（左）好奇他與親姊姊妮可的前世關係。（中天綜合台台提供）

中天綜合台《同學來了》在本周三（12日）晚間9點播出「指頭掐一掐秘密全都露！驚人前世造就今生的樣子」，37歲的主持人安心亞坦言一直都很想談戀愛，但算命老師卻總要她再等等：「有老師說我32歲會有真命天子，他還說妳忍一下的話，36歲會遇到更好的，結果我到現在都沒遇過。」

阿Ken則認為安心亞單身多年的主因是事業心太重，這讓在場會算命的小魔老師很認同：「妳在事業上跟感情上都會有一個狀況，就是當妳有選擇的時候妳會拿捏不定，因為妳其實不太知道自己要什麼。」

安心亞也提到自己碰過很特別的算命方式，「那師姐會被我的前世上身，然後表現出前世狀態，她說我前世是一個不小心掐死兒子的媽媽，一直對兒子很愧疚到最後瘋掉。」小魔老師接著補充安心亞與阿Ken的前世關係：「Ken哥上輩子是兒子，心亞是媽媽，但因為心亞是老來得子，所以帶小孩就會很辛苦，例如Ken哥在前面跑，妳在後面會來不及追上他，所以你們可以對照今生的一些狀況，你們在相處上常常會是Ken哥跑得很前面，心亞希望可以跟上他。」

Apple（黃暐婷）也有印象深刻的算命經驗：「我問老師我的感情如何？他就說妳不用擔心，妳會嫁得很好，還說他看照片就知道這個人跟我適不適合，我就挑了現在男朋友的照片，那時候我們還沒在一起，他一看就說這個男的很不錯，感覺會對老婆很好，跟妳很合。」當大家搶著問Apple店名時，妹妹黃喬歆直說這是一場「騙局」：「誰介紹那個老師給我姐的？就是她現在的男朋友！」此話一出，全場來賓非常吃驚，阿Ken更直言算命老師就是男友花錢請來的「助攻手」。

50歲的小鐘則對感情看得很開，他說：「我覺得很多人會被世俗所困擾，認為年紀到了就應該要結婚，但我覺得只有應該結婚的愛情，沒有應該結婚的年齡。」比起戀愛，他更好奇他和姊姊妮可的前世關係：「我覺得我姊姊上輩子應該是老鴇，我是青樓女子，因為我出道前都在幫我姊姊賣銀，然後她現在又當我經紀人，等於說我的錢都是她在管、在賺，所以我覺得我永遠都是替她賣命的，脫離不了她。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。