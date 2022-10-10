中國人民銀行（大陸央行）9日發布問卷調查結果顯示，超過90％的大陸居民謹慎看待近期的就業形勢。此外，民眾的儲蓄意願仍維持較強。

根據人行發布消息，2022年第三季，在大陸50個城市進行了2萬戶城鎮儲戶問卷調查，結果顯示：就業預期指數有所回升。本季就業感受指數為35.4％，比上一季下降0.2個百分點。其中，9.7％的居民認為「形勢較好，就業容易」，45.1％的居民認為「一般」，45.2％的居民認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為45.3％，比上季上升0.8個百分點。

此外，收入感受指數由降轉升。本季收入感受指數為47.0％，比上季上升2.5個百分點。其中，12.2％的居民認為收入「增加」，比上季增加1.4個百分點，69.7％的居民認為收入「基本不變」，比上季增加2.2個百分點，18.1％的居民認為收入「減少」，比上季減少3.6個百分點。收入信心指數為46.5％，比上季上升0.8個百分點。

調查結果同時顯示，大陸民眾儲蓄意願持續較強。傾向於「更多消費」的居民占22.8％，比上季減少1.0個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民占58.1％，比上季減少0.3個百分點；傾向於「更多投資」的居民占19.1％，比上季增加1.2個百分點。

根據中國國家統計局9月16日發布數據，今年1至8月份，中國城鎮新增就業898萬人。8月份，中國城鎮調查失業率為5.3％，比上月下降0.1個百分點。16至24歲人口調查失業率為18.7％，比上月下降1.2個百分點；25-59歲人口調查失業率為4.3％，與上月持平。