糖尿病是現代的文明病，除了擔心可能要洗腎外，糖尿病也可能是有「癌王」之稱的胰臟癌的前兆。醫師表示，一名50歲女性原本只有高血壓、高血脂問題，3年來慢慢瘦了10公斤，身體仍無異狀，未料體重減輕是因糖尿病，後來病患胃口大減，檢查才知已是胰臟癌末期。醫師提醒，血糖上升可能是胰臟癌早期唯一徵兆，高達8成胰臟癌病患都有高血糖的症狀，等到胃口下降，常已來不及，呼籲民眾注意血糖狀況，新診斷出的糖尿病患者者3年內有1%風險會得到胰臟癌，風險是一般人的8倍。

胰臟醫師林相宏在其臉書表示，該名50歲女性平常只有平時只有高血壓、高血脂疾病，這3年來慢慢的瘦了10公斤，但身體沒有不適症狀，她心中還竊喜，但未料這是因為罹患糖尿病所致，於是病患開始服用糖尿病藥物，後來腹部有悶脹感，沒有特定部位發脹、就是整個肚子發脹，吃胃藥也無法緩解不適。

林相宏表示，後來該病患胃口逐漸下降，照了超音波才發現，病患全肚子都是癌症產生的腹水，切片確診胰臟癌末期。因為胰臟癌早期症狀難以察覺，由於胰臟掌管胰島素分泌、以控管血糖，當血糖高時，身體就會分泌很多胰島素，若血糖、胰島素過多，會造成細胞發炎，情況一久，胰臟就可能產生一些惡性腫瘤變化的可能。

他曾表示，糖尿病與許多癌症相關，又與胰臟癌更為相關，血糖高可能引起胰臟癌，而胰臟癌也會引發血糖高。所以，血糖跟胰臟是互為因果的關係。而身體長期在發炎的狀況，同樣會影響到罹癌的風險。

林相宏表示，以這名50歲女病患為例，血糖上升早於胰臟癌3年來報到，高達8成胰臟癌病患都有高血糖的症狀，新診斷的糖尿病更危險，未來3年內，有1%風險會得到胰臟癌，此風險是一般人的8倍。

至於什麼樣的病人要更加注意，林相宏表示，年紀越大得到糖尿病風險越高，「若血糖上升伴隨體重下降，且還腹脹胃悶到腰背部痠痛、挺不直，小心是胰臟出問題，若胃口下降通常已經來不及了。」