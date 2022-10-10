莫忘世上苦人多！ 謝福弘釋出合體韓國瑜助選影片

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘10日釋出一段影片，他指前高雄市長的韓國瑜在國慶日復出，在正式復出協助藍營參選人之前，先與他一起拍攝影片，2人並以韓國瑜名句「莫忘世上苦人多」再加上「苦民所苦謝福弘」，宣示韓國瑜支持謝福弘的立場，公開粉碎日前對手陣營刻意散布的不實謠言。

謝福弘表示，日前才看到對手陣營故意無中生有，憑空捏造不存在的情節，還開記者會以不實資訊抹黑他，但他與韓國瑜早有聯繫，2人見面相談甚歡，因此決定拍攝影片破除謠言。在影片中韓國瑜特別用客語打招呼，並先感謝苗栗的鄉親在上次總統大選的愛護和支持。被問到近期常有媒體解讀苗栗藍軍有分裂的情況，韓國瑜認為正藍軍根本沒有什麼分裂，因為謝福弘就是國民黨唯一的提名候選人，分裂的說法明顯是在混淆視聽。

韓國瑜也表示自己有關注苗栗的選情，因為謝福弘參選時的狀況和他非常像，當初他被提名出戰高雄時知名度沒有對手高，沒什麼人看好，甚至一開始能統籌的資源也很少，但是經過他自己不懈的努力終於翻轉戰局，為藍軍創下奇蹟，而謝福弘也表示自己確實起步較晚，選戰一開始也打得艱難，但是在多場的問政說明會中，感受到鄉親的鼓勵與支持在持續升溫，只要繼續耕耘努力，一定能為國民黨贏得勝選。

韓國瑜與謝福弘的影片10月開始將在系統台上開始播映，2人也約定在韓國瑜走訪幾個縣市候選人之後，近期就會來到苗栗親自向鄉親的支持表達深深的感謝，也期望凝聚國民黨的支持者，一起守住苗栗的藍天。