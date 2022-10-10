時尚雜誌在大陸辦周年慶活動眾星雲集，不少明星在個人的社交平台上曬出美照，孫怡也發布了一段影片，可看見她穿著一條玫紅色洋裝，並將黑髮挽起，整體造型看起來優雅又有魅力，對著鏡頭做出俏皮的動作，讓網友紛紛稱讚，而眼尖的網友也注意她按讚其中一條跟前夫有關的評論，讓人不禁聯想當初離婚是婆媳關係。

有位網友在她影片的留言區裡表示：「我一直覺得他倆好配，孫怡好美董子健好愛她，怎麼就離婚了。」並且配了一個惋惜的表情。這一則消息獲得了很多網友的讚同，按讚數超過1.4萬，沒想到連孫怡也看到了這條評論，並且還來了個按讚。

孫怡讚過上方留言，讓網友們不禁猜想是否暗示離婚主因來自婆媳不和。(圖/孫怡 微博)

但激起網友討論的是，該則評論下方還有一則留言寫道，「因為婆婆不好，再喜歡也會被磨滅心態。」起初有網友懷疑這個讚是孫怡不小心手滑誤點的，或孫怡在按讚後該則留言才出現，但是在經過了幾個小時之後，孫怡仍然沒有取消按讚，這則消息一直都是熱評第一的位置，顯然孫怡有看到這則留言。

而且，孫怡還在評論區裡面跟閨密杜雨宸、吳優等女星進行了認真的互動，這進一步可以表明，孫怡並非是不小心手滑，而是先看清楚了評論的內容再按讚的。此事一出，孫怡和董子健母親王京花之間的婆媳關係，又再次受到熱議。