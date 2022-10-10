桃園1名13歲少女小芳（化名）2018年在交友網站認識1名男子，男子稱用2萬5買她做「三日情人」，她需聊天、喝酒與性交，未料完成後男子未給錢，又改稱以5萬包養她，事後仍未給錢，小芳怒提告；法官發現男子月收入根本不到2萬5，沒能力給錢，依對未滿14歲之女子性交罪判4年徒刑。

男子提出人有對價之性交行為，對小芳稱若提供所謂「三日情人」的聊天、喝酒及性交服務，可獲新臺幣2萬5000元，小方信以為真後，107年11至12月間，均在桃園市大園區某摩鐵房間內，發生性交共3次，但事後卻收不到錢，之後男子又改口稱要「包養」，金額提升至5萬，同年12月再度發生關係。

小芳最後仍收不到錢，後來因小芳逃家被家人通報失蹤，警方尋獲她，才將男子惡行揭露；男子在法庭上辯稱不知對方未成年，也否認欺騙，稱隨時可以拿錢給對方，是後來遲遲相約不成才沒給，但小芳稱是男子一直推拖，，藉故不給錢，自己則忙於與友人出遊，沒空追討。

法官查出，男子每月平均收入低於2萬5千元，無任何存款，每月中旬就會花光帳戶的錢，根本沒有能力做「三日情人」交易；一審法官依4個對於未滿14歲之女子性交罪，判處3年4月徒刑，應執行4年6月，還要沒收他應給予的5萬元「包養費」犯罪所得；高院二審改判4年，最高法院近日審結，維持高院原判。