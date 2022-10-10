韓國瑜今於臉書發文說：「朋友們我們晚上高雄見」。（翻攝韓國瑜臉書）

前高雄市長韓國瑜今晚將出席高雄市議員參選人許采蓁的競選總部成立晚會，這也是韓國瑜回高雄首場公開輔選活動，韓國瑜也在臉書發文，除了祝賀國慶日，也對支持者喊出「朋友們我們晚上高雄見！」，韓粉們也在底下紛紛回應，這場活動，警方不敢大意，除轄區分局外，另還有3個分局支援，一共派近約60名警力。

高雄市議員參選人許采蓁10日晚間舉行競選總部成立大會，不僅，其中最受矚目的就是前高雄市長韓國瑜將現身助選，這也是韓國瑜回高雄首場公開輔選活動，韓國瑜今日在臉書發文，除了祝賀國慶日，也留下一句：「朋友們我們晚上高雄見」，不少支持者紛紛在底下留言：「晚上7點高雄見」、「歡迎您回來高雄」、「我們已在往高雄的路上了，晚上見」

這場晚會勢必會吸引大批支持者到場，轄區新興分局員警也不敢大意，除了新興，並請鄰近三民二、前鎮、苓雅分局警力支援，一共近60名員警到場維持周邊交管及會場秩序。據了解，參選人競總成立都由各轄區警力負責，這次除當地轄區分局另還有3個分局支援，也是為防現場有突發狀況發生。