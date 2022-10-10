金星擁有獨特中性魅力。（CHECK2CHECK提供）

金星募資金額超過目標600萬，未來將發行新歌、拍攝MV、推出實體並舉辦專場演唱會等活動。（CHECK2CHECK提供）

超火紅選秀節目《原子少年》中的「金星」以可辣、可帥的中性風格被讚譽為「沒有駕馭不了的舞台」，近日，藍弟、蔡朕、孟維在《名人說生活》接受夏和熙拷問，暢聊彼此的情誼與私下不為人知的爆料。

被問及走紅後面對外界關注的生活改變？藍弟坦言：「因為有曝光度了，很常會在路上被人家認出來，就以前可能會做一些很瘋的事情，現在就會收斂很多。」蔡朕則認為：「做很多事情前就會三思，然後也因此收穫很多之前沒有學到的東西，就覺得蠻棒的。」孟維則期許：「以前沒有接觸過這個行業，所以我們大家慢慢地在熟悉這個步調，讓自己可以更充實地學習。」

孟維也特別感謝粉絲們：「這一路非常謝謝邱比特還有我的雞塊（孟維粉絲名），因為我其實對自己唱歌很沒有自信，但他們都會一直跟我說：你很棒。我很謝謝他們給我非常多的自信心，讓我覺得身後有他們，就沒有什麼好怕的感覺。」

金星未能在選秀奪冠，近期在粉絲的發動下進行出道集資計畫，已經超越目標金額600萬，未來將會發行新歌、拍攝MV、推出實體並舉辦專場演唱會。有想合作的夢幻對象？藍弟許願：「蔡依林！因為她不只唱歌，跳舞也很厲害，風格更是多變，而我們也正是風格多變的組合。」蔡朕打趣說：「我有一個更遙不可及的，明年BLACKPINK要來台灣開演唱會，所以很希望說不一定是要跟她們合作，但可以幫她們開場或是暖個場。」

夏和熙也逼3人爆料對方不為人知的秘密，蔡朕透露，「孟維上廁所不管是大號還是小號，都是坐著上，很詭異吧」？孟維笑回：「會詭異嗎？這算愛乾淨吧！當然我在外面不敢啦，在外面一定站著，有細菌。」孟維則吐露藍弟很愛畫臥蠶，每次都一定要跟化妝師說要畫臥蠶的那種！藍弟則表示蔡朕覺得鎖骨很脆弱、很怕被碰，對此蔡朕解釋：「之前我爸爸跟朋友，很多人都有鎖骨斷掉過，我看到就覺得恐怖。」