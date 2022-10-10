稍早大陸由於天氣罕見乾旱，大陸第一大淡水湖的鄱陽湖水位持續下降至歷史新低受到關注，但連日來水位已出現回升。據江西省防汛抗旱指揮部辦公室消息，測量月9日16時的鄱陽湖星子站水位7.31公尺，比原歷史最低水位高0.2公尺。

江西省防汛抗旱指揮部發佈通知指出，鑒於當前抗旱形勢，根據《江西省防汛抗旱應急預案》規定，經省防指總指揮同意，省防指決定自月9日20時起將抗旱二級應急回應調整至三級應急回應。

根據澎湃新聞報導，回顧今年6月底以來，大陸受異常高溫少雨天氣影響，江西省氣象乾旱發展迅速，導致鄱陽湖主體及附近水域面積屢創歷史新低，成為1961年有完整氣象記錄以來江西省氣象乾旱最嚴重的年份。

甚至在9月23日6時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.10公尺，達到枯水紅色預警標準，刷新鄱陽湖1951年有記錄以來的歷史最低水位。

而受強冷空氣影響，10月4日江西省出現明顯的大風強降溫天氣，全省氣象部門人影作業隊伍抓住有利天氣形勢，大規模、超常規展開人工增雨。4日、5日，全省進行人工增雨作業97次，在自然降水和人工增雨作業的共同影響下，作業影響區普降小到中雨。