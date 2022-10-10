國慶日地震不斷！台東近海上午11時37分發生規模4.4地震，是深度5公里的極淺層地震，震央在台東縣政府東北方 22.5 公里 ，位於台東縣近海，各地最大震度台東縣4級、花蓮縣2級，也是今天第6起地震。
今天清晨開始地震不斷，從清晨4時03分花蓮4.3地震，清晨4時43分宜蘭近海4.3地震，5時29分花蓮近海4.2地震、6時17分花蓮3.9地震、10時40分宜蘭近海規模3.5地震，再加上這起國慶日已發生6起地震。
國慶日地震不斷！台東近海上午11時37分發生規模4.4地震，是深度5公里的極淺層地震，震央在台東縣政府東北方 22.5 公里 ，位於台東縣近海，各地最大震度台東縣4級、花蓮縣2級，也是今天第6起地震。
今天清晨開始地震不斷，從清晨4時03分花蓮4.3地震，清晨4時43分宜蘭近海4.3地震，5時29分花蓮近海4.2地震、6時17分花蓮3.9地震、10時40分宜蘭近海規模3.5地震，再加上這起國慶日已發生6起地震。
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