JKF女郎張嘻嘻擁有甜美臉蛋與F級的火辣身材，因經常在社群媒體上分享大尺度的「福利穿搭照」而受到大批網友的喜愛，IG吸引超過12萬人追蹤。而近日前往泰國旅遊的她，除了同樣曬出一系列火辣穿搭照外，她還在泰國動物園做出驚人之舉慶祝國慶，也成功吸引網友的目光。

張嘻嘻昨（9）日在個人IG上PO文表示「你今天升旗了嗎？」並在下方加上「#國慶日、#我愛台灣」等TAG，但在張嘻嘻附上的一系列照片中，只見她身上只穿著一件國旗比基尼，頭戴著牛仔帽，站在越野車上擺出各種姿勢，大方展現飽滿美胸與纖細好身材，身邊則是圍繞著斑馬及長頸鹿，畫面相當震撼。而網友看到後紛紛表示「升得很高啊」、「這個太強大了」、「好有氣勢，台灣之光」、「好美~~超漂亮，升到最高點」、「愛國的表現」、「好酷喔」、「辣到最高點」受到大批網友讚賞。

事實上，張嘻嘻過去因經常曬出火辣穿搭而受到不少酸民攻擊，因此她曾公開呼籲網友不要因為性感清涼的打扮，就用帶有「物化女性、以貌取人」的異樣眼光看她，強調自己腳踏實地努力工作生活，從未害過人也沒騙過誰，對於不同生活圈的人會選擇遠離，不會去辯也不會去回應，畢竟沒有人是完美的，在自己眼裡只接受美好的東西。