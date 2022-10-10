針對蔡英文總統今天的國慶演說，知情人士表示，針對國際局勢可能的重大影響，以及對照中國年來各種在軍事、經濟挑戰國際秩序的行徑，蔡英文今年的國慶演講，不只是對台灣人民訴說，也是向北京當局和國際社會，清楚傳達台灣的立場。並且破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。

知情人士指出，面對年初烏俄戰爭，乃至美國眾議院議長裴洛西來台後，中國在台海周邊發動軍事演習，以及即將到來的中國二十大等 情勢，蔡英文今年的國慶演講，不只是對台灣人民訴說，也是向北京當局和國際社會，清楚傳達台灣的立場。

他說，綜觀蔡英文今年的國慶演講，有五個關鍵詞彙：韌性、穩健、民主、科技、和台灣。蔡英文今年國慶演講的主軸就在於「韌性」。兩年多來，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」。而接下來的任期，蔡英文以持續打造「韌性國家」，作為國家整體發展目標。

知情人士透露，「四大韌性」的內容，源自於蔡英文自己在今年4、5月間的親筆手稿，原本是要在520就職週年當天所發表的談話內容。但因為當時，台灣正遭逢Omicron變種病毒株的疫情衝擊，蔡英文及執政團隊全力投入防疫工作。因此，蔡英文僅在視察防疫行程中，略為闡述：「接下來的兩年任期，執政團隊會持續地，全方位地建構更有韌性的國力」。

時到今年國慶，國門也即將解封，蔡英文將她當初的構想完整論述，提出持續強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」、「國防戰力」等「四大韌性」總目標。

他說，「政策控」的蔡英文，從過去、現在乃至未來，條理分明地闡述政府持續強化「四大韌性」的17個政策面向，可謂在政策上射出了「17支箭」，呼籲全民共同冷靜以對，因應疫後世界秩序的劇烈變化，打造更為強韌的國家。

他說，蔡英文在演說中也採取了「立場堅定、態度穩健」的一貫風格，以對民主自由的價值堅持，和積極建構國家韌性，爭取更多的國際信任，破除中國意圖用來框架兩岸及印太局勢的「新常態」。

蔡英文除重申，要持續站穩去年所提出的「四個堅持」外，也傳遞出台灣的堅定立場，那就是：國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項、台海現狀不能被破壞改變。

但與此同時，知情人士表示，蔡英文也務實理性地面對疫後兩岸交流的發展，表達期待在兩岸邊境解封後，能夠逐步恢復兩岸人民的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。

他說，現狀被中國單方面地破壞並非常態，因此，並沒有所謂的「新常態」。站穩台海和平穩定的現狀，是今年蔡英文兩岸論述的主軸，而蔡英文也認為，這不僅是國際社會的共同期待，更是兩岸的共同責任。

此外，蔡英文用民主對外定位台灣，對內強化社會韌性，他說，縱然面對選舉年的政黨激烈競爭，蔡英文仍是展現了「蔡總統」的角色高度。她關注台灣民主體制的自由與透明被利用，而遭受滲透干擾，但仍不忘感謝朝野各界及全體國人的努力，讓世界肯定台灣。更提醒北京當局不要誤判，不要誤認台灣人民，對民主自由的堅持是可以妥協的；進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。

因此，蔡英文在提及台灣的「民主韌性」時，強調民主韌性是守護台灣的關鍵。進而提出強化民主韌性的「三部曲」，首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。

蔡英文也重申，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友，共同維護區域的安全及穩定。

知情人士強調，這也是蔡英文從今年民進黨黨慶演講以來的鋪陳，民主之於台灣的意義在於：對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。