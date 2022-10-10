網通廠正文(4906)、正基(6546)公布營收，儘管網通景氣樂觀，但依舊是呈現一冷一熱，正文9月營收創下歷史新高，第四季在越南產能提升下，營運持續樂觀可期，正基則持續受到上游零組件短缺影響，9月營收、第三季營收均呈現雙衰退，現階段對於第四季在通膨環境下，正基持續保守看待。

正文9月營收27.5億元，月增加3.6%、年增加54.5%，創下歷史新高；累計第三季營收77.06億元、季增加18.6%、年增加39.1%；累計前三季營收193.7億元，年增加11.7%，為歷史次高。

正文目前訂單動能強勁，能見度已看到明年上半年，後續正文也持續擴增產能，越南廠產能持續提升，第四季營運持續樂觀。

正基(6546)9月合併營收為2.70億元、月減少3.9%、年減少11.35%；累計第三季合併營收為8.78億元、季減少17.2%、年減少8.4%；累計前三季合併營收為29.94億元、年增加26.93%。

正基表示，雖因適逢歐美主要客戶暑假期間、工作天數較短，且形，是影響8、9月營收成長表現的主要原因，從今年第三季自有品牌「AMPAK」AIoT無線網通模組產品的應用別來看，雖然消費性產品客戶的出貨比重下滑，但在利基型包括車用電子、醫療、工控的營收依然維持一定的出貨力道，創造正基整體今年第三季營收來自利基型業績的比重自去年同期的17%拉升至20%，助力今年第三季獲利表現有機會繳出淡季不淡的優異佳績。

展望第四季，正基仍謹慎面對全球通膨、升息及歐洲烏俄戰爭等負面因子的干擾，持續憑藉多年與國際無線通訊晶片設計領導大廠緊密合作累積的經驗，以及AIoT聯網模組硬體標準化、軟體客製化的設計能力，爭取與更多智慧物聯網產業之品牌廠商合作開發的機會，擴大自有品牌「AMPAK」於市場的占有率表現。