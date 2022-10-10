高市青年局昨（9）日在大東文化藝術中心舉辦「2022高雄時尚大賞」特色走秀。（柯宗緯翻攝）

青年局局長張以理表示，透過「高雄時尚大賞」積極培育時尚設計人才落地發展，更帶著全家福一起登台走秀。（柯宗緯翻攝）

69歲高市資深議員張漢忠（左）也穿上新潮西裝走秀，一秒從「歐吉桑」變身「歐巴」，令人驚艷。（柯宗緯翻攝）

高市青年局昨（9）日在大東文化藝術中心舉辦「2022高雄時尚大賞」特色走秀，凱渥名模、親子穿著超過20套時尚品牌服飾走秀，其中69歲高市資深議員張漢忠也穿上新潮西裝走秀，一秒從「歐吉桑」變身「歐巴」，令人驚艷。

大東文化藝術中心昨變身時尚伸展台，青年局攜手南部百貨龍頭「漢神百貨」旗下品牌跨界合作，包括SO NICE都會女裝、IN、Le polka、UUIN、班尼頓，以及安妮公主童裝一同展演，共同支持「高雄時尚大賞」發掘新銳設計師，持續推進南部優秀青年的設計能量。

「時尚是從生活出發，更應該走入生活！」青年局局長張以理指出，大東文化藝術中心是全台灣首座藝術圖書館空間，也是天后蔡依林MV拍攝場景，盼藉由結合城市商圈、地景舉辦各式特色活動，提高台灣時尚產業曝光機會，也邀請大家在11月5日總決賽當天到駁二棧五庫現場，感受港都特色時尚，為優秀的青年設計師打氣。

青年局表示，「高雄時尚大賞」串聯特色品牌店家「新銳時尚周」正式開跑，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，其中高雄起家的新茶飲「八曜和茶」推出只送不賣的聯名茶飲。

青年局還預告，10月29日將在「後驛商圈雨傘街」舉辦第2場特色走秀，力邀台灣男團選秀節目出道、曾創下見面會門票30秒銷售一空的「原子少年金星」登台演出。