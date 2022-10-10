立委江啟臣說，李文傑雖不善甜言蜜語，但是忠厚老實、做人實在，他相信李文傑開出來的政見絕對做得到。（陳世宗攝）

盧秀燕和立委楊瓊瓔特送給李文傑好彩頭，並預祝他高票當選。（陳世宗攝）

前市長胡志強說，如今李榮鴻要退休了，為了照顧鄉親，李文傑願意出來繼續為家鄉打拼，請鄉親一定要支持。（陳世宗攝）

李文傑強調，他深耕地方多年、深知地方的需求；希望未來順利前進議會，繼續為民謀取福利。（陳世宗攝）

台中市市議員第一選區（大甲大安外埔）參選人李文傑與市長盧秀燕聯合競總今天成立，在最強母雞盧秀燕加持下，現場湧入上千鄉親力挺場面熱絡。李文傑強調，他有活力、有經驗、有想法、有方法，他有信心能讓甲安埔的發展再升級。請鄉親11月26日用行動力挺，將手中神聖的一票讓他為鄉親發聲，爭取更多建設與福利。

前立委顏寬恆說，李榮鴻議員用大半輩子的時間，替大甲大安外埔所有的鄉親解決問題、爭取建設，長久的打拼讓甲安埔一直發展，今日李榮鴻議員要把這個責任交棒給李文傑，文傑在議員服務處服務多年，文傑能懂鄉親的需要、託付放在心上，請大家一定要讓在地囝仔高票當選。

前市長胡志強說，以前他在當市長的時候，李榮議員一天到晚都在跟他要預算，爭取許多在地建設，心心念念就是在地鄉親的需要；如今李榮鴻要退休了，心中對鄉親的牽掛仍放不下，兒子李文傑也是個有情有義的人，為了照顧鄉親往後的日子，他願意出來繼續為家鄉打拼，請鄉親一定要支持。

立委江啟臣說，他和李榮鴻議員開辦聯合服務處已十年，是彼此的好隊友，這十年之間他們一起為甲安埔打拼，默契絕佳、無往不利，11月26日，不僅要支持市長連任，更要支持文傑前進議會、繼續為民拚好日子。李文傑雖不善甜言蜜語，但是忠厚老實、做人實在，他相信李文傑開出來的政見絕對做得到。

盧秀燕表示，今天是她和李文傑聯合競選總部成立大會，感謝這麼多鄉親到場支持。讓她回想起四年前，她與李榮鴻議員也是在此向大家辦理政見說明會，她承諾當上市長一定會讓市民過好日子，而當初的政見就是現在的政績。因為她「說到做到」，上任第一年就恢復「老人健保」，嘉惠許多市民長者；為了照顧青年家庭，提高生育津貼。

為照顧台中最北的行政區「大甲、大安、外埔」，她也提出「雙十公車」，讓住在市郊的市民搭公車最高只需負擔10元，也減輕學子來往市區就學的交通費用負擔，這些都是市民有感的政見，她也特別感謝李榮鴻議員在議會大力支持預算，才讓這些好政策能夠順利施行。

李榮鴻議員說，他為甲安埔的鄉親拚了半輩子，為的就是讓鄉親過得更好的生活，幾十年下來所有的鄉親都像家人一樣，兒子李文傑在他服務處歷練多年，跟隨他一步一腳印走遍甲安埔的大街小巷，深知人民的需求。

他們父子二人與服務團隊共同打拼、爭取經費，推動各項重大建設，諸如大安媽祖園區、溫寮溪聯外道路、大安虹橋、鐵砧山公園設施改善以及共融公園闢建、大甲火葬場聯外道路開闢與設施改善、舊大安溪橋文資修復與斷橋重建等，舉凡與鄉親的福利、權益有關，他們總是全力以赴。但是甲安埔還有很多未完的工程需要持續爭取，懇請鄉親以前支持李榮鴻，以後要再拜託牽成李文傑，讓青年皆力向前，服務傳承。

李文傑指出，甲安埔是一個有發展潛力的地方，人文薈萃，有優美的海線風光，有庇佑人民的大甲媽祖，更有一群溫暖、有人情味的鄉親。他深耕地方多年、深知地方的需求；甲安埔要發展，重大建設不能中斷，基礎建設更要到位，並且還要繼續加速推動，希望未來順利前進議會，繼續為民謀取福利。