中國人民銀行（大陸央行）9日公佈2022年第三季度企業家問卷調查報告，對全大陸5000多戶工業企業調查之後，顯示企業家宏觀經濟熱度指數為26.9％，比上季上升0.4個百分點，但仍比上年同期下降12.9個百分點。其中有46.9％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，52.2％認為「正常」，僅0.8％認為「偏熱」。

而針對銀行家的調查結果則顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為19.9％，比上季上升2.1個百分點。

根據中新網引述該調查顯示，第3季企業家的原材料購進價格感受指數為56.7％，比上季下降11.4個百分點，比上年同期下降15.3個百分點。其中26.9％的企業家認為本季原材料購進價格比上季有所上升”，59.5％認為持平，13.6％認為下降。

此外，經營景氣指數為48.1％，比上季下降0.6個百分點，比上年同期下降8.5個百分點。當中有16.4％受調者認為本季企業經營狀況較好，63.4％認為一般，20.3％認為較差。