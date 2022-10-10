中國人民銀行（大陸央行）9日公佈2022年第三季度企業家問卷調查報告，對全大陸5000多戶工業企業調查之後，顯示企業家宏觀經濟熱度指數為26.9％，比上季上升0.4個百分點，但仍比上年同期下降12.9個百分點。其中有46.9％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，52.2％認為「正常」，僅0.8％認為「偏熱」。
而針對銀行家的調查結果則顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為19.9％，比上季上升2.1個百分點。
根據中新網引述該調查顯示，第3季企業家的原材料購進價格感受指數為56.7％，比上季下降11.4個百分點，比上年同期下降15.3個百分點。其中26.9％的企業家認為本季原材料購進價格比上季有所上升”，59.5％認為持平，13.6％認為下降。
此外，經營景氣指數為48.1％，比上季下降0.6個百分點，比上年同期下降8.5個百分點。當中有16.4％受調者認為本季企業經營狀況較好，63.4％認為一般，20.3％認為較差。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。