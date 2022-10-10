韓流天王Rain（鄭智薰）與金泰希自2017年結婚至今育有2女，一家四口幸福甜蜜的生活讓網友稱羨。豈料，一直被視為是模範夫妻的兩人，近日卻驚傳Rain偷情「小金泰希」朴潔，讓Rain與朴潔雙雙出面澄清此事，而金泰希在事件後於昨（9）日首度更新社群貼文。

Rain與高爾夫球美女選手「朴潔」被媒體爆出疑似有外遇情況後，雖然Rain、金泰希、朴潔皆有發出聲明回應此事。但還是引發外界對夫妻兩人感情情況的疑慮。昨（9）日，金泰希在IG更新貼文。

貼文中PO出和《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》的演員們演員尹嗣捧、李奎炯的合照，並寫下「太酷太感動了，我們《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》團隊最棒了」。原來金泰希結婚後便淡出演藝圈，2020年才以《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》回歸小螢幕，這篇貼文是她和一起出演的演員們相約看音樂劇。從照片可看出她面對鏡頭戴著米色漁夫帽，身穿白色上衣搭配卡其色外套。臉上帶著一抹淺淺的微笑，看來心情不錯，沒有受到近日風波影響。

貼文一出，吸引眾多網友前來留言，表示「可愛的一家人」、「哇，這是一個我是鬼媽媽團聚」、「你一直都很漂亮」、「我們想念你」、「很高興看到你開心」、「我永遠支持你」、「好久沒更新了！！！太棒了」、「我也喜歡你的笑臉。」