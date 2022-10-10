國民黨籍台北市長參選人蔣萬安（左三）今（8）日上午參加台北市議員汪志冰（左四）競選總部成立大會。（陳薏云攝）

國民黨籍台北市長參選人蔣萬安今日上午參加台北市議員汪志冰競選總部成立大會，現場長者居多，蔣萬安再提重陽敬老金，強調會遵照市議會決議，還給長輩1500元敬老金，而且絕不縮水，而國民黨主席朱立倫也中途離席總統府國慶典禮，趕來替汪志冰站台，更在台上高喊「請大家捍衛中華民國」。

汪志冰競總成立日適逢中華民國國慶，因此汪一襲中華民國洋裝，並向台下支持者表示，「中華民國在我身上」，也大酸此次總統府國慶，竟然自稱台灣國慶，所以自己身體力行把國旗穿在身上，不可忘記中華民國。

蔣萬安到場後，在汪志冰陪同下大進場，沿途許多長輩熱情合照，而蔣萬安上台致詞時，不只大讚汪志冰在地深耕，更重提重陽敬老金，強調自己絕對會發放1500元，且不會縮水，市議員戴錫欽也在台上補充，蔣萬安承諾若未來國庫充裕，會加碼重陽敬老金，讓長輩獲得滿滿的尊重。

而朱立倫最後到場，上台致詞時開玩笑表示，自己從總統府前國慶典禮提前離場趕來，「台北市長柯文哲還開玩笑問我，怎麼可以先溜」，而朱立倫表示，今天是中華民國國慶，要請大家一起捍衛中華民國，並支持國民黨，讓國家再次榮耀。