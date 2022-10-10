全台最正議員、新竹市議員施乃如，cosplay殺手人妻約兒，引發網友暴動朝聖。（施乃如提供／陳育賢新竹傳真）

前陣子網路瘋傳全台最夯的10大美女參選人、2018年「全台最正議員」冠軍的新竹市議員施乃如，日前在臉書po出cosplay照片，引發網友暴動朝聖，施乃如除了感謝網友讚美，更肯定竹市府活化舊城區的努力，施乃如也將於本月23日舉辦競選總部成立茶會。

新竹市動漫文化協進會將於10月22至23日於昌禾生活廣場（中興百貨原址）舉辦首屆「大成殿動漫祭」，新竹市正妹團議員李妍慧、施乃如、鄭美娟Cosplay動漫人物日前現身力挺。

其中，施乃如身穿一席黑色低胸洋裝，神還原《間諜家家酒》殺手約兒，吸引民眾目光，而她也在臉書曬出辣照，狂吸4000讚數，更有網友開玩笑地說「賴品妤對手出現了！」

施乃如此次性感演繹殺手人妻約兒．佛傑，她也在臉書曬出一系列辣照，並寫下：「太多人在敲碗乃如的cos照片。很開心能參與《間諜家家酒》約兒的角色，這次有15年資歷的Coser幫乃如梳化，成功度應該有提升很多吧。」

施乃如這次身穿黑色低胸洋裝，不吝於展現自己好身材，不只是服裝、髮型完美呈現，就連妝容、神韻等細節也還原到唯妙唯肖，讓上千網友驚艷朝聖狂讚「女神」。

網友也紛留言「美爆、又有政績的議員」、「天呀！那眼神簡直把人驚呆了！」、「現在遷戶籍來不及了，大家不要衝動！」、「賴品妤競爭對手出現啦」。

施乃如為兩屆新竹市南區市議員，任內積極問政，關心市民大小事，路平專案、特教議題、地方建設等都可見她穿梭其中的身影。

她除了感謝網友的厚愛，也很開心自己問政的表現，被許多市民肯定，特別是舊城區活化議題，她除了肯定市府投入商圈輔導、行銷整合及推廣等努力，也期盼透過動漫文化，注入新的能量與活力。

此次施乃如也將再次競選連任，並將於10月23日上午10時至12時於華麗風采會館舉辦競選總部成立茶會，屆時民進黨市長參選人沈慧虹、立院總召柯建銘及黨籍議員都將會到場力挺，施乃如也邀請大家一同來共襄盛舉。