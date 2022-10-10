思薇雅蒂難得在決賽讓到手一半的勝利飛走。（美聯社資料照）

在捷克奧斯特拉瓦舉辦的WTA巡迴賽奧斯特拉瓦女網賽，波蘭籍現任世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）在女單決賽7比5、6比7（4）、3比6飲恨地主好手克蕾切可娃（Barbora Krejcikova），思薇雅蒂3年來首度在決賽吞敗仗，克蕾切可娃則是連續兩周奪冠。

這場賽事歷時3時16分，先輸一盤的克蕾切可娃上演逆轉秀，最後一盤尾聲她發出本戰第7記「愛司球」，拚出了賽末點，最終留下冠軍，也是她與思薇雅蒂交手吞過2敗後，第1次從對方手中奪勝。

在這次決賽輸球之前，思薇雅蒂打進決賽可以說是冠軍保證，一連在決賽打下10連勝，而她生涯12打進到WTA賽事決賽，也只輸過2場；不過克蕾切可娃近況也相當好，含上周在愛沙尼亞塔林賽事奪冠，以8連勝之姿挺進奧斯特拉瓦站決賽，終於突破了思薇雅蒂這道關卡。

去年法網球后、贏得生涯第5座WTA巡迴賽冠軍的克蕾切可娃說：「感覺真棒！也很感謝對手思薇雅蒂在比賽中把我逼到展現出最好的一面。