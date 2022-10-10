【雙十國慶】首提四大韌性！國慶演說全文曝光 蔡英文：給世界一個更好的台灣

蔡英文總統今天在國慶演說首度提出「四大韌性」，強調在未來任期內，打造一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要目標。她也反駁半導體製造聚集在台灣是風險的說法，承諾會維繫台灣半導體尖端製造的優勢和能量，並協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

蔡英文在國慶演說中回顧過去，正是因為台灣的韌性，我們才能夠度過疫情的挑戰。她說，未來兩年，在她任期的最後，我們不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。

她認為，打造更強韌的國家，首要任務就是，建立能夠在逆勢中因應變局、站穩腳步的具有韌性的經濟與產業。當前最緊迫的經濟變局，是全球通膨和衍生的金融緊縮，帶來經濟衰退和金融波動的風險。

她強調，為了管控通膨、穩定民生經濟，我們透過源頭管理，穩定水、電、油、氣以及大宗物資和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價的衝擊；我們也強化了因應金融市場波動的各種穩定機制。同時，透過有效的政策和公共支出，我們會加強投資下一世代的基礎建設和人才培育，提供更多就業機會，維繫經濟成長的動能。

在產業布局方面，蔡英文表示，我們必須有力應對變局中供應鏈加速重整的趨勢。除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。

她特別向國人及國際社會強調，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。我們會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

為提升經濟應變能力，她說，我們也會確保關鍵基礎設施的安全，做到在任何緊急狀況下，仍然可以透過有效調度、穩定供應，讓社會和產業維持正常運作。為了進一步和國際接軌，我們也要全方位推進，跟新南向、印太，甚至中、東歐等國家的合作交流。透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，建立更具韌性的全球供應鏈和通路體系。

蔡英文表示，「韌性國家」，不僅要能因應經濟風險，社會的韌性，也同樣重要。除了國家治理的議題，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。首要的工作，就是讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識。

她強調，民主社會中，我們可以有不同立場，可以相互爭辯；但無論外在壓力有多大，我們都要堅持自由民主體制，一致對外。其次，就是強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識。台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷干擾我們民主體制的運作。

面對境外勢力的滲透及意圖破壞，蔡英文表示，我們一定要用更透明、更民主的方式來應對。接下來，我們也會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，讓全民能有效辨別資訊真偽，避免資訊戰的威脅。

她說，這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，我們加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。

她強調，我們加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡高效能艦艇。此外，我們也積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。