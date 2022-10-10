中國人民銀行8日公佈2022年9月抵押補充貸款（PSL）情況，指出國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行等共淨新增抵押補充貸款1082億元（人民幣，下同），讓期末總貸款餘額為2兆6481億元，成為2020年2月以來首次出現正成長，同時單月淨新增規模也時隔多年重回千億元以上。

大陸業內人士認為，抵押補充貸款時隔多年再發力，意味著人行或已為政策性銀行提供資金支持，有望引導政策性金融機構加大對實體經濟薄弱環節、重點領域的融資支持，充分發揮逆週期調節作用。

據人行介紹，PSL的主要功能是支援國民經濟重點領域、薄弱環節和社會事業發展而對金融機構提供的期限較長的大額融資。澳門國際銀行發展研究部副總經理任濤認為，PSL再次被「啟動」，有助充分發揮其「特定用途、專款專用、保本微利、確保安全」的基本功能。也意味著結構性貨幣政策的精準發力。

實際上， 除PSL工具發力外，作為穩經濟、穩投資的重要舉措，政策性開發性金融工具近期也持續發力。回顧稍早8月24日召開的大陸國務院常務會議提出，在3000億元政策性開發性金融工具基礎上，再增加3000億元以上額度。