美國打擊大陸晶片業再下重手，上周宣布新一輪制裁措施，新興產業人工智慧（AI）、超級電腦和晶圓代工等領域全都受到衝擊，雙方關係持續惡化，大陸外交部發言人毛寧也回嗆，制裁措施不僅不公平，還會損害美國企業的利益，進而破壞供應鏈，打擊正在復甦的全球經濟。

美媒報導，美國新的制裁措施，主要是想避免大陸積極發展晶片業，並將技術實力運用在軍事上，降低大陸對美國的國安威脅，然而此行動卻也讓景氣本就相當低迷的全球晶片業再遇逆風，並增加未來發展的不確定性。

面對美國的強勢進逼，毛寧反擊美國，「措施不僅不公平，還會損害美國企業的利益，進而破壞供應鏈，打擊正在復甦的全球經濟。」

現階段，使用美國技術生產並應用於人工智慧、高效能運算和超級電腦的半導體產品，僅能在取得政府核發的出口許可後銷往大陸，但取得許可證並非易事。

此外，除非取得特殊核可證，美國政府禁止美國公民或實體與大陸的晶片製造商合作，然而半導體供應鏈高度仰賴全球貿易，此舉無疑是孤立大陸晶片業，全面封鎖獲得技術與產品的機會。

此事對半導體產業的整體影響還有待觀察，但半導體企業今年的股價表現相當慘澹，經過連續三年上漲超過4成後，今年以來，費城半導體指數已經下跌近4成，最近已經跌至2020年11月後的最差水準，更可能寫下2008年後最大的年度跌幅。