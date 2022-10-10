國民黨今在中央黨部舉行111年國慶升旗典禮，國民黨主席朱立倫致詞時直言，守護台灣最重要的就是要堅持中華民國，如果中華民國不見，台灣就沒有了，痛批民進黨用邪惡力量、用掌控媒體的力量造謠抹黑攻擊，11月26日選舉是一場善良對邪惡、清白對抹黑的選舉，拜託市民讓善良打敗邪惡、讓清白打敗抹黑。

朱立倫表示，國父孫中山先生結合革命志士和先烈先賢共同創建中華民國、蔣公保衛台灣、蔣經國建設台灣、李登輝推動民主自由、馬總統打造和平台灣，國民黨每個階段都捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平。

朱說，中央黨部廣場前有九個字，「護台灣、保民主、拚未來」，國民黨從蔣公開始每一代領導人，都愛台灣、護台灣，最重要就是堅持中華民國，如果中華民國不見了，台灣就沒有了，台灣就進入動盪不安甚至戰爭的階段，所以中華民國是我們最重要資產，也是我們共同的國家，每個人心中永遠的最愛。

朱立倫強調，國民黨為全民，堅定維護區域和平尤其兩岸和平，這不只靠堅強國防，也一定要有對話交流，才能避免戰爭、創造和平，即 Dialogue 和 Defense，「雙D」戰略缺一不可。民進黨每天賣「亡國感」，要讓年輕人上戰場，不是負責任的政黨。國民黨作為負責任政黨，能透過交流對話創造區域和平環境。

朱指出，從國父創建中華民國開始，最重要目的就是民主、自由、人權、法治，破壞這些就是傷害中華民國，我們絕不容許執政黨為了一黨之私，透過掌控媒體、立《數位中介法》或掌控司法等種種手段破壞民主自由基本價值。

朱立倫強調，年底選戰國民黨每位候選人都是最優秀的候選人，但民進黨卻用邪惡且掌控媒體的力量大肆造謠、抹黑、攻擊，因此1126這場選舉，就是一場善良對決邪惡、清白對決抹黑的選舉，呼籲大家站出來，讓善良打敗邪惡，讓清白打敗抹黑，國民黨提名候選人必能獲得最多民眾認同。