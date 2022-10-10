無黨參選縣長的苗栗議長鍾東錦（右）稱給予祝福，但盼把焦點放在政見上。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎則嗆，被高雄市民罷免的人所支持的參選人，絕對不是苗栗縣民最好的選擇。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘10日釋出一段跟前高雄市長韓國瑜合體的影片，強調要以正藍軍贏得選戰。對此，無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦陣營認為，應該把焦點放在政見上。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎則嗆，一個被高雄市民罷免所支持的人，絕對不是苗栗縣民最好的選擇。

徐定禎說，謝福弘頻頻找大咖合體，一定對國民黨歸隊有幫助，不過他也請苗栗鄉親仔細思考，難道不支持有殺人嫌疑前科的參選人，只能支持高雄人罷免前市長所支持的人嗎？

徐定禎表示，最新民調提到，苗栗有4成4以上的民眾，期待換人換黨做看看，其中有23.5％的國民黨支持者也希望換黨做看看，證明鄉親期盼改變，並支持會做事的縣長，他相信被霸免韓國瑜支持的參選人，跟另１位有前科的參選人，絕對都不是苗栗最好的抉擇。

鍾東錦競選總部發言人洪志彥說，今天是雙十國慶日，應該祝福中華民國生日快樂，但執政民進黨卻把中華民國的名字隱藏起來，讓人感到遺憾，也是大家應該關注的焦點。

洪志彥表示，至於誰跟誰合體，鍾議長都會給予祝福，不過大家應該把焦點放在參選人的政見上，鍾東錦當選縣長後，一定能夠找回屬於苗栗縣民的榮耀。