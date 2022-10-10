張文綺（左）節目中遺失4萬元，找到變臉嚇壞同行的苗可麗。（衛視中文台提供）

巴鈺（前排左起）、曾國城，JR（後排左起）、Julie、張文綺、苗可麗、吳思賢、高捷。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請高捷、吳思賢（小樂）、苗可麗、張文綺及Julie，三組忘年之交的好友組合，分享跨世代組合出去玩的優點。高捷、吳思賢、苗可麗、張文綺因參與實境節目變成跨年之交的好友，其中高捷與吳思賢相差近30歲，卻一樣童心未泯，行為相當中二。

高捷說，一開始吳思賢開車來接他，他真的不知道吳思賢是誰，只能開口先說聲抱歉，身為歌手的吳思賢只好趕緊獻唱歌曲，但高捷依然渾然不知；當2人相處後，高捷覺得帥氣的吳思賢和年輕的自己很相像，不僅磁場相近，笑起來還都是開懷大笑，相當真誠，吳思賢的有禮貌更讓他豎起大拇稱讚：「這小孩有前途」。而2人一來一往的互動也相當無厘頭，錄影中吳思賢問高捷說：「意下如何？」沒想到高捷立刻接話說：「意下（腋下）有點潮濕啊」，讓人大笑不已。

吳思賢說雖和高捷在年齡上有差距，但內在卻是一樣童心未泯，各種中二話題都無話不聊，吳思賢說：「男生該聊的都聊」。2人連在一起行為也很中二，一度曾讓節目導演差點抓狂，吳思賢說有次王彩樺、黃姵嘉在錄製感想，結果他跟高捷在一旁的電動麻將桌上玩，技藝高超的高捷突然來興致，拿起桌上的麻將，挑戰盲摸麻將猜牌，沒想到卻頻頻摸錯，一邊摸錯還一邊大笑，讓無法順利收音的導演差點抓狂；高捷解釋是因為當天的麻將比較大顆，他才摸不准，不然他可是曾經參加過超級盃麻將大賽，打到第二天成為唯一還在場的藝人，最後拿到第11名，還獲得2萬元獎金。

苗可麗則說張文綺真的神經很大條，而且真性情，一行人一開始先騎著自行車玩，到了某個公園景點，張文綺就直接下車，把所有錢都留在自行車前面的置物籃裡，等她想起並回去拿時卻發現錢包還在，但當天的4萬旅費不翼而飛。苗可麗本來想說是製作單位故意做的梗，就看著急到不行的張文綺東找西找，後來才發現錢好像真的不見了。另一位來賓潘君侖一開始也是邊吃零嘴邊看慌張的張文綺，笑說反正錢終究會自己出現，後來看張文綺真的很緊張，就開始打開後車廂、移動座椅，更誇張的是他還打開引擎蓋找，讓又急又自責的張文綺大翻白眼，想說錢她都是隨身帶著，怎麼可能會在引擎室。

最後，製作人把找到變臉的張文綺找去，說因為經紀人說她每次都把錢包丟在外面，所以早就先把那4萬塊收起來，得知到實情的張文綺回到車上後，雖然鬆了一口氣，但仍相當自責，她也對自己感到很生氣，先是用力拉緊車門，再怒飆潘君侖都不知道自己有多緊張，嚇得同車的苗可麗跟洪榮宏都不敢講話，後來張文綺解釋自己這麼緊張的原因，講著講著就哭了出來，最後還搞笑的要求潘君侖說：「你可不可以以後不要再吃零嘴了」，讓巴鈺笑到一度倒地不起。本集將10月11日(二)晚上10點衛視中文台播出。