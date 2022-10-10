嘉義縣東石鄉168線東石鄉農會港墘本會前，今早9點多兩輛自小客在路口撞擊，白色自小客撞擊卡在路邊民宅圍牆。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

男駕駛被救出時，大家才發現是社團人數多達近6萬人的「東石之美」臉書社團版主之一「成峻」，但人明顯意識不清。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

東石鄉長林俊雄今舉辦總部進駐，車禍發生後，眾人都跑出來關心。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

兩車路口撞擊 1車衝入民宅 鄉長競選團隊破窗助人脫困

嘉義縣東石鄉168線東石鄉農會港墘本會前，今早9點多兩輛自小客在路口撞擊，黑色自小客衝入路邊民宅車庫，白色自小客撞擊卡在路邊民宅圍牆，兩車駕駛一度受困車內，由附近居民協助脫困，雙雙送醫救治中，警方初步調查，白色自小客車直行，與廻轉黑色自小客發生撞擊，兩人皆無酒駕，詳細肇責有待進一步釐清。

這起車禍地點就在東石鄉長參選人林俊雄競選總部附近，恰好林俊雄今舉辦總部進駐，據總部人員表示，當時大家正在拜拜，突聽到碰！碰！兩聲巨響，大家衝出去才發現兩輛車發生車禍，馬上趨前協助，其中白車安全氣囊暴開，女駕駛一臉驚魂未定，黑色自小客男駕駛已昏過去，大家馬上破窗將人救出。

總部人員說，男駕駛被救出時，大家才發現是社團人數多達近6萬人的「東石之美」臉書社團版主之一「成峻」，眾人不斷呼喊他，他才有些許反應，事後成峻和白車女駕駛都被送到嘉義長庚醫院救治。

警方初步調查，白色自小客當時沿168線直行，行經事故路口時，與正在廻轉的黑車發生撞擊，目前黑車駕駛昏昏沉沉，需接受進一步檢查，白車女駕駛也戴上頸圈觀察中，兩人尚無法製作筆錄。