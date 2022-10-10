支持鼓勵多孩家庭購房需求，正成為大陸各地優化調整房市政策的重要方向。據澎湃新聞不完全統計，今年5月以來已至少有杭州、南京、瀋陽、東莞、廈門、長沙等近40城，在新調整的房市政策中特別提及多孩家庭住房需求、給予鬆綁政策。例如「二孩或三孩家庭，允許新增購買一套住房」的新政，也有城市明確生育二孩及以上家庭購房，可不適用現行限購政策等。

例如杭州在新政中提及，符合條件的三孩家庭，在限購範圍內限購的住房套數可增加1套；同時參加新建商品住房公開搖號銷售時，可參照「無房家庭」優先搖號。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這波政策適應近年來鼓勵生育的政策導向，也會釋放一部分因家庭人口增加而驅動的換房需求。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，類似表述體現當前各地政策的重要變化，即「限購政策鬆綁＋生育政策鼓勵」的結合導向，促進市場交易活躍的同時，也有助於推進人口生育政策的紮實推進。