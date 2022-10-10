「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」今天試營運，接送旅客到玉里。（莊哲權攝）

「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」今天試營運，接送旅客到玉里。（莊哲權攝）

「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」今天試營運，接送旅客到玉里。（莊哲權攝）

不再「累」火車！花東鐵路玉里到富里間因地震中斷，往返北東必須搭「類火車」接駁，非常不方便，台東縣政府將在12日啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，並在今天雙十國慶試營運，免費接送民眾從玉里車站往返台東轉運站，民眾說，這樣的服務很窩心，也省去許多麻煩。

在宜蘭當兵的陳姓民眾說，之前從宜蘭回台東約3小時，但現在必須從玉里轉接駁公車到富里、然後再接區間車回家，單趟時間要5、6個小時，還要擔心火車誤點、搭不上接駁車、買不到火車票等，剛好朋友有轉傳TT GO試營運訊息，因此立刻報名，真的很方便。

台東縣饒慶鈴感謝「縱谷聯隊」車隊高效率調度、更犧牲假期為民服務，她 強調，感謝台鐵持續搶修花東線玉里富里段，但預計明年1月中才會通車，民眾交通權益不能等，因此交觀處在幾天之內就爭取到國發會及交通部公路總局的經費，並協調民間車隊投入，希望盡量減少鄉親及遊客往返北東上下月台、購票、候車等的不便，也能省下時間。

縱谷聯隊車隊指揮官洪嘉榕表示，交通是所有人的事，918地震後看到台東運能不足、遊客不便的情況，車隊青年都很願意投入災後復原的短時期任務，這幾天密集與交觀處團隊討論，並快速敲定國慶日當天試營運，做為正式啟動時參考。

台東縣政府表示，10／12將正式推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，縣府將針對車資進行補貼、民眾固定收費，乘客須在搭乘日兩天前完成線上預約，並採媒合共乘方式，遊客、台東縣民都可預約搭乘，詳細辦法將於10／12公布、10／14正式啟動。