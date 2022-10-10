花蓮吉安鄉農會日前斥資3500萬元添購全新全自動化冰品生產設備，放於保健作物加工廠1樓，成立新的冰品加工廠，由於今年適逢建會百年，農會也特別選在國慶當天，替新的加工廠揭幕。（羅亦晽攝）

吉安鄉農會於1999年設置簡易容許加工廠製作冰品，收購縣內農特產品研發出20多種口味，並在農會本部旁的吉農冰城販售迄今，因冰品保有農產的天然香氣，甚至還能吃得到果粒，廣獲消費者好評。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉農會自1999年起收購縣內農特產品製成冰品販售，廣獲好評，但過去多採半自動化生產，1天產量僅1500支冰，供不應求，經縣府及農委會經費挹注，斥資3500萬元添購全自動化生產設備，並成立全新冰品加工廠，量產除提升至每日6千支，未來也希望能替全台300多家農會代工製作在地特有農產冰品，替地方打響知名度。

吉安鄉農會於1999年設置簡易容許加工廠製作冰品，收購縣內農特產品研發出20多種口味，並在農會本部旁的吉農冰城販售迄今，由於冰品知名度逐年增加，但加工設備隨使用年限逐漸老舊，加上採半自動、半人工方式生產，一天僅能產出1500支冰，已不足供應市場需求。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，農會日前在農委會補助1600萬元、縣府900萬元及自籌款共3500萬元下，添購全新的全自動化生產設備，設置在保健作物加工廠1樓，未來冰品產量會從過去每日1500支大幅提升至6000支，產能增加4倍，還能批次生產不同冰品，擴大整體的加工量能。

張德奇也提到冰品加工廠短、中及長期目標，他說，農會近期會先與鄰近鄉鎮的農會合作，販售專屬吉農品牌的冰品，中期與宜花東農會洽談代工，製作地方農特產的冰品，遠程則希望將代工服務擴展至全國300多家農會，在食安風暴下，打造「農會X農會」雙重品牌，讓消費者吃得更安心。

由於今年適逢吉安鄉農會建會百年，農會也選在國慶日當天，替新的冰品加工廠揭幕，張德奇說，保健作物加工廠1樓未來為冰品加工、2樓是慣性作物加工區、3樓則為有機保健作物加工區，盼能藉由提供整合農產加工服務，讓農民辛苦收成的作物有更高的經濟價值。