澎湖凌晨發生燒草火警，起火位置在三總澎湖分院附近，消防局動員8車19人出勤搶救，所幸未造成人員傷亡及財物損失。（澎湖縣消防局提供）

澎湖縣政府消防局於10日凌晨、上午，連續發生2起緊鄰住宅區的「燒草火警」，消防局共計動員8車19人出勤搶救，雖然未造成人員傷亡及財物損失，不過因中央氣象局發布陸上強風特報，澎湖地區刮起9-11級強陣風，在風勢助長下，燒草火警更易延燒波及民宅，造成民眾生命財產危害，希望民眾要小心防範。

這2起火警分別於9日晚間23時29分發生在馬公三總澎湖分院附近，及10日上午9時21分發生在民宿密集的西衛里五福路3巷內，因兩起燒草火警起火處都相當接近民宅，極易釀致重大的火災危險，消防局接獲報案後，共計動員8車19人出勤搶救，以防強風肆虐造成災害。

這2起火警消防人員均在1個小時內迅速將火勢撲滅，但燃燒野草面積仍達2100平方公尺以上，消防局特別籲請民眾，切勿在草地林野任意丟棄菸蒂，或在田野焚燒野草、廢棄物，以防範燒草火警發生。另今日適逢農曆十五日，也請鄉親祭祀燃燒金紙時，特別注意勿使金紙飛散，以免飛火餘燼釀致火災，以維公共安全。