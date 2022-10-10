中國乘用車市場信息聯席會9日發佈數據顯示，大陸上月新能源乘用車廠商批發銷量為66.4萬輛，較8月成長約5％，年增約90％。其中，特斯拉中國9月交付量達8萬3135輛，創下單月交付的新紀錄。

據財聯社報導，特斯拉上月交付量較8月份成長8％，超過中國電動汽車批發銷量的同期增幅，也創下特斯拉上海工廠自2019年12月投產以來的新紀錄；之前的銷售紀錄為今年6月創下的7萬8906輛。

報導稱，特斯拉在7月份暫停上海工廠的大部分生產之後，加快在中國的交貨速度。中國工廠這次升級旨在將工廠的週產量從6月的約1.7萬輛提高到約2.2萬輛，年產能也由45萬輛提升至75萬輛。

特斯拉日前公佈2022年第三季度汽車生產與交付報告。數據顯示，特斯拉第三季度共生產超過36.5萬輛汽車，交付超過34.3萬輛汽車。該季度交付表現再創新高，年增42.4％、較前一季成長34.9％。