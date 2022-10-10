新竹縣各界為慶祝雙十國慶日，10日在府前廣場舉行國慶升旗典禮，雖然早晨略有涼意，但民眾熱情不減，縣長楊文科與各界貴賓及現場近3千位民眾齊唱國歌，揮動手中國旗為中華民國慶生。楊文科強調將加強各項建設，讓鄉親更加感受到新竹縣是最幸福、健康、快樂的城市。

新竹縣各界國慶升旗典禮，由竹北市光明國民小學帶來開場舞蹈表演《頭前》，結合科技及客家元素，顯現文化科技智慧城理念，展現竹縣的藝術熱情，接著由震溪龍獅民俗技藝團帶來舞獅表演，展現剛柔並濟美感，讓民眾鼓掌叫好。

「我們生於斯，長於斯，對這塊土地有深厚感情！」楊文科致詞時與鄉親分享在縣府及議會努力下，4年來提出154項政見，已經完成142項，完成比例達92.2％，連續4年獲財政部招商第一名，透過高效財務管理，償還公共債務達135.75億元，大幅降低縣府負債金額到79.67億元，希望為鄉親繼續打拼，繼續還債，不要債留子孫，同時未來鄉親福利只會多不會少。

楊文科提到，縣府積極做好建設，一定要把好的政策繼續延續，未來也會更重視高科技產業發展及推廣客家文化傳承，縣府全體上下一心，持續為鄉親打拼，讓鄉親更加感受到新竹縣是最幸福、健康、快樂的城市。

升旗典禮上縣長楊文科也頒發感謝獎牌給所有協辦單位，包括新竹縣後備憲兵荷松協會、新竹憲兵隊、震溪龍獅民俗技藝團、新竹縣竹北市光明國民小學及新竹縣太極氣功十八式教練推展協會等單位，感謝他們的支持與協助。