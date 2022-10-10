巴西總統大選選戰愈來愈激烈，近期總統波索納洛（Jair Bolsonaro）被挖出一段2016年稱要吃人肉的專訪影片，引發社會譁然。

🚨AGORA: Bolsonaro vai ao TSE contra propaganda de Lula mostrando que o presidente já considerou comer carne humana.



Bolsonaro não quer que esse vídeo viralize, então não deem RT nesse tweet. Repito: não espalhem!!! pic.twitter.com/X8XGR2UAGk — CHOQUEI (@choquei) October 7, 2022

英國《衛報》（The Guardian）報導，巴西2日舉行總統選舉首輪投票後，由於左翼前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）及右翼現任總統波索納洛得票均未過半，兩人將於30日舉行的第2輪投票中對決。

巴西將在10月30日舉行總統大選第2輪投票。

巴西總統選戰進入最後倒數，選情愈來愈激烈，波索納洛近期被挖出一段2016年他接受《紐約時報》（New York Times）記者羅梅洛（Simon Romero）專訪的影片，他當時爆料自己有意吃印度人的肉。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的官方YouTube頻道過去就公開過《紐約時報》記者羅梅洛（Simon Romero）的專訪影片，他談到「會吃印度人」。

這段專訪影片長達76分鐘，當時還是議員的波索納洛聊到訪問加勒比海國家海地時目睹了當地的貧困，以及「不衛生」的海地女子提供性服務，之後他談到某次前往巴西亞馬遜地區原住民亞諾馬米族（Yanomami）的部落，發現當地有吃人肉的狀況。

「有一次我到蘇魯庫魯（Surucuru）…有一個印度人死了，然後他們正在煮他，他們煮印度人，那是他們的文化。」

波索納洛的陳述讓羅梅洛相當困惑，他回問：「他們的遺體？」波索納洛回答：「他們的遺體。」羅梅洛追問：「不會吃吧？」波索納洛肯定答覆：「對，要吃。」

波索納洛接著說：「他們煮了2到3天，然後配著香蕉吃。我也想看看印度人被煮，不過那個人說，『如果你去，你就必須吃』，我回說『我會吃』，但和我同行的人中沒有人想去…所以我就沒去了。但我會吃印度人，這一點問題也沒有，這是他們的文化。」

這段吃人肉的影片重新被翻出來後引發巴西社會譁然，亞諾馬米族部落領袖及人類學家砲轟波索納洛「神智不清」、對部落「有偏見」，強調亞諾馬米族從不吃人肉，祖先也沒有。最近剛當選議員的巴西原住民領袖瓜哈哈拉（Sonia Guajajara）痛批波索納洛「說謊成性」。

Bolsonaro mentiu de novo e não, os Yanomami não têm o canibalismo como prática!!!



Essa informação não ataca a cultura Indígena, até porque nós não temos essa cultura. Mas é combustível pro racismo anti-indígena. Bolsonaro é um mentiroso compulsivo! — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) October 8, 2022

魯拉陣營則藉機開酸，在7日公開的競選廣告中諷刺：「波索納洛才剛被起底會吃人肉。」

波索納洛的通訊部長法瑞亞（Fabio Faria）回應魯拉的廣告是「假新聞」，稱影片中的言論「被扭曲」，波索納洛的律師團已要求選舉委員會下令禁播影片。

不過《衛報》指出，這段吃人肉言論的專訪影片似乎沒有太多可以質疑的空間。

巴西左翼前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將與現任總統波索納洛在總統大選第2輪投票中對決。（資料照／美聯社）

除了吃人肉，魯拉陣營近期頻頻挖波索納洛的瘡疤，日前公開的一支競選廣告幫選民複習波索納洛從政以來的各種驚人言論，其中包含他動手推一名女議員後怒罵對方是「婊子」的畫面，另外還有他模仿新冠患者「喘不過氣」的嘲諷畫面。

A propaganda do Lula já começou chutando a canela do Bolsonaro pic.twitter.com/28JkfRthqt — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) October 7, 2022

《衛報》評論，就算以波索納洛這個過去曾美化施暴者、公開呼籲槍殺對手的標準來看，吃人肉的言論「仍令人感到震驚」。