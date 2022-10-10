1名網友日前突然被10年前打工認識的同事傳訊息關心閒聊，對方最後才透露最近不太夠錢，想跟她借一下，她則說還未領錢，沒想到對方問何時發薪後，下秒直接說「啊你領再跟我說喔」，讓她怒嗆「我也沒有要借的意思耶」便封鎖對方，對話截圖曝光讓其他網友紛紛看傻眼。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文，她10年前打工時認識的1名同事，去年巧遇後互換聯絡方式，再隔1年未見，近日對方突然密切地傳訊息找她聊天，後來才知道對方想要借錢，對方傳訊息說「你那能否方便借我調，我不夠錢啦，很哭耶，X！」她則回應還沒有領到薪水，沒想到對方下秒的回應讓她傻眼。

10年未聯絡的朋友想跟她借錢，她則說還未領錢，沒想到對方下秒直接說「嗯嗯，啊你領再跟我說喔」，讓她暴怒嗆「我也沒有要借的意思耶」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該名前同事直接問說「你幾號領？」原PO則回應對方10號，但因為連假，老闆會延1天發薪，對方接著又說「嗯嗯，啊你領再跟我說喔」，原PO則當場暴怒回「我也沒有要借的意思耶」，她說自己每個月都要拿1萬元回家，實在沒有餘裕能借錢，訊息截圖中對方只回「認真欸？你不是住家裡？」原PO說事後她就將對方封鎖了。

其他網友留言「這種就是習慣借錢過日子的人」、「平時都沒有交集的人，突然熱絡，不是直銷、拉保險，就是想借錢」、「講得好像你們交情很好，他哪來這麼有自信」、「傳幾個汽車貸款的Line帳號給他」、「怎麼可以不幫助人家呢！推薦她去柬埔寨賣器官，好人做到底」、「領錢再跟我說，這句我就封鎖了」。