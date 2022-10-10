大陸十一國慶長假後A股首日開盤，收到日前添加劑「雙標」風波影響，海天味業10日股價大幅下跌。截至上午盤中報在每古75.87元（人民幣，下同），跌幅8.39％，換算市值3500億元，相較節前最後一個交易日已蒸發約300億。

近日，海天味業陷入添加劑「雙標」事件，截至10月9日，海天味業已經三次回應此事。事件來自於稍早海天味業被多個短影音帳號爆料執行「雙標」，在大陸國內售賣的海天醬油含食品添加劑，而日本售賣的海天醬油卻零添加。

根據第一財經引述海天味業在9日的公告中表示，公司產品銷往全球80多個國家和地區，無論是國內市場還是國際市場，公司均有高中低不同檔次的產品，均銷售含食品添加劑的產品及不含食品添加劑的產品。為了滿足廣大消費者的多元化需求，在確保產品品質和安全的同時，國內的產品線種類更為豐富。截至目前，公司生產經營未發生重大變化。