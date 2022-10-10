紫錦囊（中）激戰燈蝶（左）與花影人。（霹靂提供）

霹靂劇作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋進入最終章，迎來高潮結局。劇中機械島的場景，是由今年憑藉電影《素還真》入圍第59屆金馬獎最佳美術設計獎的曾豪銘領軍設計；負責戲偶造型設計的樊仕清，今年同樣以電影《素還真》入圍第59屆金馬獎最佳造型設計獎。

曾豪銘表示《蝶龍之亂》下闕的場景較其他的戲劇更為複雜，劇中連接兩界的3大巨鏈，與偶的比例為1比1，這無法像真人劇一樣到五金行買條鎖鏈就可以使用，得考量是拍攝布袋戲劇，要顧及與偶的比例，還有操偶師可以承受的重量。

由於《蝶龍之亂》下闕是舊劇翻拍，許多角色都經過重新設計，以變化最大的超越時空人為例，原舊作的造型是一個禿頭大叔，在新作中編劇暨總導演，也就是霹靂董事長黃強華（文章）在溝通戲偶造型時，指出想要顛覆過往造型，且要帶有貴族氣質、風衣造型的設計，即放權讓樊仕清著手發揮，樊仕清表示，由於在霹靂的奇幻武俠世界中不需顧慮時代背景等條件限制，可以天馬行空的創作，把腦中所有的創意發想都實驗在角色造型上。

因此對於布袋戲電影首次入圍金馬最佳美術設計、最佳造型設計，曾豪銘與樊仕清都相當開心評審的認可，這對幕後技術性質的工作人員來說，是莫大的鼓勵，也讓他們對於自己的手藝被肯定而感到雀躍不已。