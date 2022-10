有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部10日來台參加111年國慶大會演出,整齊化ㄧ的動作,成為國慶表演最吸晴的隊伍。(陳怡誠攝)

【雙十國慶】超水準演出!京都橘高校吹奏俱樂部 超猛「半空中吹奏」來了

國慶大會於今(10日)上午登場,今年慶籌會特別邀請有超高人氣、獲獎無數的日本京都橘高等學校吹奏樂部來台演出,這也是我國慶典禮首度邀請外國表演團體以近百人的大陣仗來台演出。而這團被稱為「橘色惡魔」的可愛高中生,一出場果然展現堅強實力,一路又跳又奏、臉上微笑更沒消失過,最後更隨音樂做出瑪利歐招牌「向上跳」動作,超高水準演出震撼全場。

因表演內容難度高、而有「橘色惡魔」之稱的日本「京都橘高校吹奏部」,今參加國慶大會時,整齊劃一的步伐和動作,邊吹奏邊跳舞,共帶來Down By the Riverside、Fanfare for Tachibana、The Sing等曲目,掀起國慶表演高潮。

值得注意的是,「橘色惡魔」最後演奏知名電玩樂曲「超級瑪利歐兄弟」時,成員們隨著生動又活潑的做出瑪利歐招牌「向上跳」動作,甚至「邊吹邊跳」,令人相當驚艷。主辦單位表示,邀請京都橘高校吹奏部來台參加國慶演出,是盼讓世界感受台日友情。