圖輯》中華民國生日快樂！ 國慶精彩畫面一次看 13:402022/10/10 中時新聞網 焦捷 、中時、 劉宗龍 、 鄧博仁 、 陳信翰 、 陳怡誠 、 黃世麒 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華民國111年國慶大會10日在總統府前廣場盛大舉行，空軍雷虎小組衝場施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年國慶日雖逢陰雨天，但不影響各項表演節目進行，不論是三軍樂儀隊、軍機分列式現身，或最後壓軸的空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙，都令人印象深刻。其中自日本特別來台的京都橘高校演出，全程十多分鐘又吹又跳更是吸睛，《中時新聞網》也特別集結多張國慶大會現場照片，讓讀者再一次回顧精彩鏡頭。 111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，壓軸表演由空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。（鄧博仁攝） 空中雷虎特技小組飛越新北市上空。（陳信翰攝） 111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，陸航5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，採大雁隊形空中分列式，自總統府上空由西向東飛過。（陳怡誠攝） 國慶大會10日於總統府前廣場舉行，陸航5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，採大雁隊形空中分列式，機隊飛經新北市上空。（陳信翰攝） 慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，來自日本京都橘高等學校吹奏部，以活潑的表演方式精彩呈現。（鄧博仁攝） 有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部10日來台參加111年國慶大會演出，整齊化ㄧ的動作，成為國慶表演最吸晴的隊伍。（陳怡誠攝） 慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統（左）、副總統賴清德（右）、立法院長游錫堃向日華議員懇談會團員揮手致意。（鄧博仁攝） 慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統手拿國旗向日台交流會成員致意。（季志翔攝） 橘色惡魔多猛？律師揭「半空中吹奏」實力：非常人水準 國慶演說全文曝光 蔡英文：給世界一個更好的台灣 用鏡頭看台灣》國慶大會預演搶先看日本「橘色惡魔」精彩表演 慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統（中）、副總統賴清德（右）、立法院長游錫堃（左）向日華議員懇談會團員揮手致意。（黃世麒攝） #雷虎小組 #橘高校 #中華民國 #國慶大會 #111年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市議員成立競總 朱立倫台上高喊：請大家捍衛中華民國 12:202022/10/10 政治 今22時起國慶大會人員管制 拒絕配合將依法辦理 12:452022/10/09 生活 國慶英文「Taiwan national day」 游盈隆竟說出這句重話 09:232022/10/10 政治 高市長政見會11月12日登場 柯邁激辯可期 04:102022/10/10 地方新聞 蔡英文國慶演說「四大韌性」PTT這文被推爆：根本四大任性 09:012022/10/10 政治 面臨中共實彈威脅 陳其邁：感謝國軍在最前線保護國家 09:422022/10/10 政治 新北國慶升旗移師三重 侯：國家只有一個叫中華民國 10:552022/10/10 政治 國慶演說全文曝光 蔡英文：給世界一個更好的台灣 10:532022/10/10 政治 南市藍營國慶升旗 謝龍介：不能把台灣的命運交給外國勢力 11:452022/10/10 政治 兵戎相見不是選項！蔡英文籲逐步恢復兩岸交流 共尋維持台海和平方法 11:222022/10/10 政治 蔡總統國慶演說 朱立倫嗆：口號不會達到目的 11:122022/10/10 政治 蔡政府國慶秀「這句話」太誇張！林濁水一看氣炸：令人痛心 00:032022/10/10 政治 國慶主題被疑「賣亡國感」 林佳龍批藍營活在過去 10:572022/10/10 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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