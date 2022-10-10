今年國慶日雖逢陰雨天，但不影響各項表演節目進行，不論是三軍樂儀隊、軍機分列式現身，或最後壓軸的空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙，都令人印象深刻。其中自日本特別來台的京都橘高校演出，全程十多分鐘又吹又跳更是吸睛，《中時新聞網》也特別集結多張國慶大會現場照片，讓讀者再一次回顧精彩鏡頭。

111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，壓軸表演由空軍雷虎小組以1200呎高度、240浬速度衝場，並施放藍白紅彩煙為國慶大會畫下完美句點。（鄧博仁攝）

空中雷虎特技小組飛越新北市上空。（陳信翰攝）

111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日於總統府前廣場正式舉行，陸航5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，採大雁隊形空中分列式，自總統府上空由西向東飛過。（陳怡誠攝）

國慶大會10日於總統府前廣場舉行，陸航5架AH-64E阿帕契攻擊直升機，採大雁隊形空中分列式，機隊飛經新北市上空。（陳信翰攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，來自日本京都橘高等學校吹奏部，以活潑的表演方式精彩呈現。（鄧博仁攝）

有「橘色惡魔」美名的日本京都橘高校吹奏部10日來台參加111年國慶大會演出，整齊化ㄧ的動作，成為國慶表演最吸晴的隊伍。（陳怡誠攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統（左）、副總統賴清德（右）、立法院長游錫堃向日華議員懇談會團員揮手致意。（鄧博仁攝）

慶祝中華民國111年國慶大會10日在總統府前登場，蔡英文總統手拿國旗向日台交流會成員致意。（季志翔攝）