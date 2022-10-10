全國各縣市多舉辦雙十國慶升旗典禮等慶祝活動，新竹縣「竹22錸德路跑社」今年第7年自發性舉辦國慶路跑活動，上百位大小跑友人手1支國旗，馳騁在竹北市風景優美的竹22線產業道路上，共同祝福中華民國生日快樂。

上百名跑友從竹北市伍福宮出發，沿途經過自強北路、勝利7街、至竹22線道產業道路，跑過知名的芎林金城武樹，到新竹縣農會後再原路折返，全程17公里，一邊跑一邊揮舞國旗，欣賞沿途的田野風光。

竹22錸德路跑社社長范源金表示，錸德路跑社是大新竹地區人數最多的路跑社，臉書粉絲頁約有1700多名，前2年因疫情停辦，今年疫情趨緩決定恢復繼續辦理。

范源金說，當初會舉辦國慶路跑，是因為覺得拿著國旗跑步感覺很帥，也獲得跑友們熱烈響應，大家人手1支國旗在路上揮舞著，路上還不時會有民眾拿著國旗主動加入路跑行列，也凝造出團結的氣氛。

范源金並說，現在時代變了，拿國旗似乎不是那麼自然，小朋友對國旗的感覺也很模糊， 該社讓參與國慶路跑的小朋友了解，要認識自己的國家，就要先認識國旗，提醒大家國旗能凝聚民眾團結的力量，也希望藉由每年舉辦舉國旗路跑活動，從小扎根，愛中華民國。

擔任新竹縣體育會理事長的竹北市民代表田耕豪表示，錸德路跑社自發性辦理國慶路跑活動，讓人感動，他們除了心中有國旗，也以實際的路跑行動帶著國旗到處跑，沒有黨派意識，大家只有一個想法、「我們愛我們的國家、我們要用不一樣的方式，慶祝國家的生日！」