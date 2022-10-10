侯友宜說，選在國慶日成立競總，就是要捍衛中華民國，以及愛台灣這塊土地上所有人民。（李奇叡攝）

侯友宜和里長熱情互動。（李奇叡攝）

爭取連任的新北市長侯友宜，位於板橋區的競選總部今天正式成立，競總總幹事再度邀請前立委林鴻池出任，侯友宜表示，400萬市民就是他的頭家，而選在國慶日成立競總，就是要捍衛中華民國，以及愛台灣這塊土地上所有人民。

侯友宜成立競總，未邀黨內大咖站台，民進黨新北市長參選人林佳龍批他是要切割國民黨，對此侯友宜強調，這次跟4年前一樣，市民就是他心中的「最大咖」，是他的「頭家」、競總主委，而里長則是他的靠山，要把市民需求，當作重要的發展目標。

侯友宜說，市民最需要的，就是他們要好好做事情，而他們用厚道、認真、務實的態度打拚，做出成績，兌現政見，這才是該做的事情，他的態度始終不變，就是努力做事拚未來，市民這4年來跟他們的感情非常深厚，謝謝新北市市民願意給他很多機會，也要謝謝年輕朋友的幫忙，共同為新北市打拚，「一起拚，一起走」。

前立委林鴻池接下侯友宜新北競總總幹事，執行總幹事則由國民黨新北市黨部主委黃志雄擔任，至於板橋區競總榮譽主委、後援會會長則分別由前立委吳清池、板橋區里長聯誼會主席黃發達出任。

侯友宜表示，林鴻池4年前就擔任他的競選總幹事，就虔誠地信仰宗教、教化中華文化，默默付出，關心這塊土地，讓大家忠厚、務實地團結在一起，是最讓人尊重的地方。

侯友宜透露，林鴻池這幾年淡出政壇，在這塊土地默默做了很多公益，這次也是他親自請託，林鴻池才決定再出來「替400萬市民做服務生」，讓他非常感動。