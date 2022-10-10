總統府提供

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蔡英文總統今天偕同賴清德副總統，上午在總統府接受參加中華民國111年國慶活動的各國慶賀團、代表們及駐臺使節，致賀我國雙十國慶。150多位外賓依序向總統與副總統拱手行禮致賀，蔡英文與賴清德對他們參加雙十國慶也表達感謝之意。

總統府表示，今日赴總統府向我國致賀的外賓，包括我友邦帛琉共和國總統惠恕仁訪團；美國聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會主席江笙；日本國祝賀團：團長古屋圭司、眾議員衛藤征士郎、木原稔、井上信治、小宮山泰子、和田有一朗、井健智、長坂康正、福島伸享、參議員衛藤晟一、榛葉賀津也、石井章、山本順三、若松謙維、野田国義、東徹、源馬謙太郎、塩村あやか、広瀬めぐみ。

加拿大國會議員訪團：聯邦眾議院國貿委員會主席史葛洛暨夫婿、副主席川布雷、聯邦眾議員馬泰爾、亞可諾、路易斯伉儷；印度共和國議員庫瑪等。

另外有使節團團長暨聖文森及格瑞那丁大使柏安等駐臺使節團；駐臺機構包括：美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅暨夫婿、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、歐洲經貿辦事處代理處長馬威杰、澳洲辦事處代表露珍怡、法國在台協會主任公孫孟、德國在台協會代表許佑格伉儷、英國在台辦事處代表鄧元翰等駐臺外國機構暨國際組織代表。總統府祕書長李大維及外交部長吳釗燮也在場陪同。