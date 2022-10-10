《PICU 兒童加護病房》由生田繪梨花（左起）、吉澤亮、菅野莉央主演。（摘自官方IG）

由人氣男星吉澤亮主演日劇《PICU 兒童加護病房》，將從11日起，每周二中午於friDay影音全網獨播。首次挑戰醫生的吉澤亮，對於能接下這部與兒童醫療有關的作品，表示：「在與生命面對面的過程中，人們究竟能從死亡這件事中學到些什麼？」

近年來橫跨影視圈，無論是電影《王者天下》系列的始皇帝嬴政，又或是《東京復仇者》的佐野萬次郎，接下來還有3部電影排隊等著上映，吉澤亮在經紀公司的力挺下，近幾年可說是火力全開，這次重返小螢幕飾演醫生，他也是相當期待，感性表示：「拯救人命這件事並不像神也並非超人，要如何詮釋這個角色不成熟的一面，會以許多角度來呈現。」

吉澤亮在劇中飾演的志子田武四郎，是個初出茅廬的小兒科醫生，從小歷經父親過世後與母親相依為命，而「PICU」則是「Pediatric Intensive Care Unit」兒童加護專門集中病房的簡稱，故事設定在擁有廣大腹地的北海道，看他要如何與醫院的前輩們利用醫療、用噴射機拯救人命，又會有著怎麼樣的感人故事。

除了男主角吉澤亮，主演群還包括安田顯、生田繪梨花、高杉真宙、菅野莉央、甲本雅裕、中尾明慶、木村文乃、高梨臨、菊地凛子等，堪稱本季最豪華的鑽石級演員陣容，而主題曲更邀請到日本樂壇國寶級天后中島美雪為此劇量身打造並演唱主題曲，中島美雪表示接到邀約時恰巧在製作新專輯，在等待電視台工作人員選曲的同時，心情就跟自己的小孩在參加大型學測一樣，她也期待正式播出的時候大家能夠聽到這首主題曲。