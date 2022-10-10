樂天桃猿在10月9日、10日舉行「Rakuten Girls辣酷甜趴」，推出等身壓克力材質160公分人形立牌讓喜愛樂天女孩的球迷朋友帶回家，今早10點10分開賣，一尊高達2萬9999元的人形共25尊在樂天市場上架後，15分鐘內售完，周邊創600萬驚人業績，隊長籃籃、林襄更是上架後不到一秒售出。

隊長籃籃、副隊長岱縈、副隊長筠熹、苡萱、慧慧、琳妲、孟潔、林襄、語芯、Abu'u、若潼、曲羿、YURI、菲菲、倪暄、凱莉絲、熊霓、穎樂、紫庭、陳伊、卉妮、宋宋、十元、雅涵、嘎琳都推出等身壓克力材質人形座，火辣的人形座高160公分都有自己的logo，昨日球賽在球場展示相當吸睛。

樂天女孩是唯一在中職當中擁有自己主題趴的啦啦隊，今年主題趴推出多猿宇宙主題商品、一抽2000元的樂透等宇宙級的周邊，在第一日開賣竟創下600萬的業績，女孩們使出渾身解數增添球賽色彩，隊長藍籃賽前和輔大競技啦啦隊宇宙拋的高難度表演技驚四座，她說：「我其實有點害怕，但我相信隊友，看到13000多人就嗨起來了！」

爾後邀請職籃啦隊Formosa Sexy精彩表演 PK 全體女孩演出單曲舞蹈、賽後總監筱晴、女團長Rina、壯壯、沐妍、艾融、小帆、曲羿、若潼、卉妮、菲菲、Yuri、紫庭全付武裝頂著雨上場表演、與今年最多觀眾的比賽相互輝映。

10日尚有一天辣酷甜主題趴，全體女孩也將在賽前合體舉辦俱樂部限定的簽EP會，賽後仍有倪暄等女孩表演、沐妍個人單曲發表、紫庭自彈自唱、雅涵演唱等多組團體表演，為兩天的啦啦隊主題趴畫下美好的句點。