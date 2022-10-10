新北市1名人妻小芳（化名）與結婚12年的丈夫生2孩子，她卻在前年發現對方外遇，丈夫用手機傳訊息給小三「我要好好X你」、「妳是唯一會舔我屁眼的」、「我們一起拚離婚」，小三則回「我對你名正言順的太太有理虧」，小芳還發現1張租屋合約，驚覺2人已在外租了間愛巢，法官最後判2人須賠40萬。

判決書指出，小芳與丈夫民國99年11月5日結婚、育有2子女，她發現丈夫與1名女子在前年3月28日在LINE對話中互以「寶貝老公」、「寶貝老婆」相稱，且其中不乏有「好愛你」、「XX妳」、「超想妳」、「我要好好X你」、「妳是唯一會舔我屁眼的」、「我們一起拚離婚」等語。

小三還會傳訊息說「我對你名正言順的太太有理虧」、「我會等到你自由之身的時候，再給媽媽看你的配偶欄是空白的」、「她是你的合法妻子」、「我愛一個有婦之夫就沒有錯」；小芳甚至在家中找到一狀租屋合約，驚覺丈夫與小三有共同租屋處，她崩潰提告求償100萬。

不過丈夫與小三均辯稱小芳提出的對話是偽造的，而租屋處只是丈夫的直銷團隊工作使用，否認姦情；法官認為2人訊息內容往來繁多，他人實在難以編輯，且內容也明確詳述年齡、生日等資料，認定確實為兩人的對話無誤，判2人行為已嚴重侵害正宮配偶權，須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。