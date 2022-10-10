HOUHOU青年基地內部布置草皮。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜競選總部與「HOUHOU青年基地」今日上午正式入厝。（李奇叡攝）

前棟的競總有整片落地窗，通透明亮感十足，牆上寫有政見，還設置時光留言板牆，放置29區代表色明信片。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜競選總部與「HOUHOU青年基地」今日上午正式入厝，內部設計採露營氛圍，營造輕鬆空間，相當吸睛，第一天就吸引不少市民前來踩點。侯友宜透露，這次競總整體設計，都交由選辦年輕團隊規畫，因為是時候讓年輕人決定自己的未來，希望市民朋友常常來玩、喝咖啡聊天。

侯友宜競總與HOUHOU青年基地鄰近捷運江子翠站3號出口，前棟的競總有整片落地窗，通透明亮感十足，牆上寫有政見，還設置時光留言板牆，放置29區代表色明信片，讓民眾能帶回家留念。

位於後棟的HOUHOU青年基地，內部布置草皮，設計以露營氛圍為基調，營造輕鬆寬敞的空間，未來將不定時舉辦親子活動、DIY手作體驗、青年講座等，還有挺新北隊的球賽日。

侯友宜選辦發言人陳柏翰透露，青年基地12日晚間7時將舉辦FOOD超人說故事、14日下午4時至6時有FOOD超人動畫、16日上午10時到12時舉辦寧靜海香草園香草茶體驗活動、21日下午4時至6時有FOOD超人動畫。

侯友宜說，他經常鼓勵青年一起參與公共事務，像是HOUHOU青年基地就充滿年輕人風格，現場還有玩具可以讓親子共度悠閒時光，歡迎年輕人和親子前來同樂，作伙「HOUHOU玩」。

侯友宜指出，年底除了九合一大選，還有18歲公民權修憲複決案，他支持18歲公民權的態度沒變過，年輕人才是讓台灣越來越好的力量，希望大家11月26日踴躍投票，「投年輕人一票，也投台灣的未來一票」。