清水鰲峰山公園路樹倒塌 2大1小受傷送醫

海線地區今天刮起強勁東北季風！清水區鰲峰山運動公園上午11時30分，發生路樹倒塌的意外，造成兩名大人及一名兒童受傷，分別送往沙鹿光田醫院及梧棲童綜合醫院醫治。警方指出，48歲的柯○邁現場昏迷送光田醫院就醫後，目前清醒、仍留院觀察中；另43歲的柯○懷、12歲的柯○水2人輕傷，送往梧棲童綜合醫院治療。

警方指出，這起路樹倒塌的意外，發生在今天上午11時30分，位於鰲峰山運動公園內（清水區鰲海路100號前）一顆路樹（橡膠樹）疑因風大倒塌；現場兩名大人及一名兒童受傷，分別是48歲的柯○邁、43歲的柯○懷及12歲的柯○水，被倒塌路樹壓傷。

警方表示，其中柯○邁昏迷送往光田醫院就醫後，已清醒仍留院觀察中；另柯○懷，柯○水2人輕傷送往梧棲童綜合醫院。童醫院說，柯○懷意識清楚，後枕(後腦)紅腫疼痛，目前進行檢查中；柯○水意識清楚，右手右腳擦挫傷，目前治療留觀中。

警方強調，現場已先封鎖，因位於公園內，無交通受阻狀況，通報現場養護單位欣樺工程負責人蔡瓊紫現場處理，並轉報公物保管單位市政府建設局。