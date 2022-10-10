29歲知名日本女星有村架純因電影《墊底辣妹》爆紅，2021年再憑《花束般的戀愛》勇奪日本電影學院獎影后，主演日劇《石子與羽男：這種事能告嗎？》獲得觀眾一致好評，同時活躍大小螢幕，被封為「國民女神」。演技深獲肯定的她，開設IG超過437萬粉絲追蹤，近日限動曬出自拍，網友放大照片後驚呆了。

有村架純擁有一張可愛清純的臉蛋，雖然被部分觀眾認為是大餅臉，但還是無損她的甜美氣質，隨著年紀增長，她也越變越有女人味。她近日更新IG限動，在休息室中自拍，正好脫去外衣，露出黑色小可愛，白皙上圍看起來非常豐滿，長髮雖然略為遮這胸前，還是能隱隱約約看到深邃的事業線。

有村架純自拍意外引起關注。(圖/有村架純 IG)

由於有村架純的限時動態僅是一張小照片，自拍身影僅是照片中的一角，但是眼尖網友放大照片發現，女神難得展現好身材，粉絲們紛紛讚嘆，「線條好美」、「那麼大」、「辣到了」、「好大」、「快爆出來了」、「不看那裡挑戰失敗」。