陽明馬光中醫診所以日式美學侘寂風格為主，給患者一個質樸寧靜的看診空間。（高市陽明馬光中醫診所提供／楊舒婷高雄傳真）

許多民眾過去對中醫診所既定印象都是傳統、昏暗且充滿中藥味，馬光醫療網為了讓患者能夠有全新的中醫體驗，轉換民眾對中醫的傳統印象，將原址的鳳山區尚揚馬光中醫診所搬遷至三民區，並重新命名為陽明馬光中醫診所，將診所內打造成溫暖舒適的空間，在裝潢上更具許多巧思，美到讓人一時之間忘記身在診所當中。

陽明馬光中醫診所一改過去中醫診所需讓患者在「狹縫中針灸」的景象，將看診空間擴大，裝潢風格更以日式美學的侘寂風格為主，更在許多角落擺上乾燥花、花瓶等裝飾，讓患者彷彿來到高級住宅。診所人員也都以專業及溫柔的態度接待患者，並親自指引患者前往診間，讓看診的病患大讚「真的是很舒服又周到的看診體驗！」

馬光醫療網執行長黃福祥表示，馬光會搬家全是以患者為出發點，考量到患者看診的空間是否夠大、夠寬廣，才會決定搬遷至新址，近30個月不眠不休地趕工，今天終於得以落成。近2年因為新冠肺炎的影響，中醫的看診率也不斷提升，因此除了硬體環境的改善外，醫師團隊也選用高品質的科學中藥，致力於照顧患者們的身心靈。

陽明馬光中醫診所院長林美秀表示，雖然換了地方、也改了名字，但堅持服務患者的心意不變，陽明馬光特別打造了寧靜、舒適的空間給患者，同仁們也相當親切及熱情的招待患者，未來會繼續秉持著馬光「善待患者」的核心價值，繼續守護著大家。