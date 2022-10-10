蔡英文總統今天上午在國慶演說中提到，台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式，沒有妥協的空間。大陸涉台學者包承柯認為，兩岸對民主價值觀有不同的解讀，大陸雖然不反對台灣實行自己的政治制度，但絕不等於大陸可以接受台獨，民進黨不要把台獨的政治主張綁架成台灣民眾對民主的要求，兩者不能混為一談。

蔡英文總統說，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳，似在暗示台灣的民主體制與大陸的一黨專制無法相容。包承柯直言，台灣是假民主，無法包容各種不同的聲音，例如台灣還是有人主張和平統一，但這些統派人士的聲音受到打壓，只有主張台獨的意見可以發聲。

此外，包承柯表示，兩岸對民主價值觀有不同的解讀，大陸雖然不反對台灣實行自己的政治制度，但絕不等於大陸可以接受台獨，大陸絕對反對台灣從大陸分裂出去。「兩岸同屬一個中國的概念一定要得到維持，兩岸之間的和平穩定才有保障。如果打著民主的旗號卻行台獨之實，大陸絕無法接受，這兩個概念不能混為一談。」

包承柯表示，大陸可以很清楚的告訴民進黨政府，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」是國際公認的立場，如果說台灣有主權的話，這是搞台獨的分裂行為。

針對蔡政府將今年的雙十國慶翻譯成「TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，包承柯直言，「這個世界上，哪裡來的台灣是一個國家？蔡政府很明顯說一套做一套，還在搞漸進式台獨。去年沒有的，今年還在進一步推動，好像以為大陸看不懂英文？」

蔡英文總統在國慶演說中提到，在接下來的任期中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，以打造更強韌的「韌性國家」，並以此展開論述。包承柯表示，今年蔡英文雖然沒有覆述「四個堅持」，但顯見蔡英文在這些問題的立場上都不會退讓。而大陸方面在今年8月發布的台灣問題白皮書裡，已經非常明確的把兩岸互不隸屬的說法定義成新的兩國論。

包承柯表示，不管是四個堅持還是互不隸屬，都得不到國際社會公認，也沒有法理基礎，包括美國都承認，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣也不是一個國家。「蔡英文今天說的，只是把民進黨的政治主張綁架成台灣民眾對民主的要求，藉此踩踏大陸的對台政策底線。」

此外，蔡英文總統在演說中呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。包承柯認為，從蔡英文的種種實際作為來看，都在挑釁大陸對台政策紅線，兩岸的緊張程度並沒有減弱，如果民進黨當局不能回到承認九二共識、兩岸同屬一中的立場，兩岸衝突隨時都有可能發生。

包承柯表示，2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」就很好的說明了兩岸問題該如何解決。如果雙方都願意在一個中國的框架之下處理兩岸問題，兩岸還是有溝通的管道，就會讓目前緊張嚴峻的兩岸關係得到緩和。